На Донбассе более 400 человек пропали без вести

В оккупированном Донбассе без вести пропали 408 человек. Об этом заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба ВР.

"Мы стараемся постоянно ставить вопрос о поиске пропавших без вести, и сегодня 408 украинцев являются пропавшими без вести. Эта цифра может быть не точной, потому что пока продолжаются боевые действия, точные цифры установить трудно. Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, то речь идет и о военных, и о гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", - сказала Геращенко.

По ее словам, в заложниках остаются 132 украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛДНР назвали преступниками 39 украинских пленных.

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Источник: korrespondent.net