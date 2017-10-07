Испания будет препятствовать отделению Каталонии

Препятствовать отделению Каталонии испанские власти будут через конституционный суд страны. Это решение было принято Мадридом после того, как сторонники каталонского суверенитета представили 4 июля в региональном парламенте проект закона о референдуме по отделению, заявив, что в случае своей победы объявят независимость от Испании в течение 48 часов, сообщает DW.

Президент Женералитата, органа регионального управления Каталонии, Карлес Пучдемонт утверждает, что, несмотря на запреты центральных властей, референдум состоится 1 октября 2017 года. И это при том, что проведение подобного плебисцита противоречит испанской конституции и, следовательно, наказуемо. Пытаясь пополнить ряды сторонников каталонского суверенитета, Пучдемонт утверждает, что только независимость позволит резко улучшить экономическое положение региона - хотя и сейчас доходы населения здесь в среднем на 20 процентов выше, чем в остальной Испании.

Между тем, как заявила сотрудница государственного Центра социологических исследований Габриэла Роспиде, возможные результаты референдума, если допустить, что он состоится, пока неясны: по данным Женералитата, сторонники независимости составляют 55 процентов местного населения, а по данным социологов - менее 40 процентов из примерно 5,5 миллионов жителей региона, обладающих правом голоса.

Правительство Испании, представленное либеральной Народной партией, заявляет, что намерено противостоять сепаратистам в соответствии с законом - через конституционный суд. Это возможно, поскольку любые действия, направленные на расчленение государства, противоречат конституции, пояснил профессор политологии Мадридского университета Хуан Луис Ромеро. По его словам, если закон о референдуме все же будет принят каталонским парламентом - голосование намечено на начало сентября, то он будет обжалован в суде и, естественно, отменен как антиконституционный. При этом инициаторы референдума, в случае неповиновения суду, могут получить тюремный срок.

Обжалование в суде правительство считает достаточной мерой для недопущения референдума, отметил далее политолог. Одновременно власти утверждают, что пока не намерены прибегать к 155 статье конституции, которая предусматривает отмену местного самоуправления и введение в регионе, не желающем подчиняться конституции, прямого правления из центра. В соответствии с этой статьей, регион лишается полномочий, в первую очередь, в области финансов и правопорядка. Против применения этой статьи выступает и левая оппозиция в парламенте Испании.

Напомним, референдум о независимости Каталониидолжен пройти 1 октября 2017 года. В то же время правительство Испании неоднократно подчеркивало, что не позволит такому референдуму состояться.

Источник: korrespondent.net