Инфляция в Украине продолжает набирать обороты - Медведчук

Политик Виктор Медведчук спрогнозировал в своем блоге развитие ситуации по инфляции.

"Уже не первый месяц в стране наблюдаются скачки цен на мясо, сливочное масло, сыры, другую молочную продукцию. Не спешат сдавать свои ценовые позиции даже сезонные овощи и фрукты. Пока правительство рапортует о якобы росте зарплат в Украине, народ не успевает отслеживать стремительное увеличение своих трат", - отметил лидер "Украинского выбора – Права народа".

Отмена Кабмином госрегулирования на отдельные товары и услуги, прежде всего продукты, оказала негативное влияние на ценообразование, обратил внимание Медведчук.

"В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей констатируют: за полгода (начиная с декабря 2016-го) подорожала 21 позиция из 23 в списке социальных продуктов питания. То есть повышение цен коснулось 90% такой продукции, включая даже социальный хлеб. А ведь помимо этого еще повысились коммунальные тарифы и увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте в ряде регионов!" - написал политик.

Снижение уровня жизни украинцев, по мнению лидера Украинского выбора, усугубляется постоянно растущей задолженностью по зарплате.

"По данным Госстата, на начало июня она достигла 2,32 млрд грн, увеличившись по сравнению с маем на 135 млн грн. При этом на более чем 10% за месяц выросли долги перед сотрудниками экономически активных предприятий, и это очень тревожная тенденция. В целом за 2017 год задолженность по зарплате в Украине возросла уже более чем на 0,5 млрд грн!" - возмущается политик.

В Нацбанке уже объявили, что ухудшают свой прогноз роста ВВП страны на 2017 год с 1,9% до 1,6%, напомнил Медведчук.

"И это оптимистический прогноз. Если ситуация еще ухудшится, для Украины это обернется очередным экономическим спадом", - прогнозирует политик.

Напомним, ранее Медведчук заявлял, что РФ остается главным инвестором экономики Украины.

Источник: korrespondent.net