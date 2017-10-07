В Ровно азербайджанец жестоко избил бойца АТО

В городе Ровно азербайджанец избил бойца АТО, когда тот заступился за девушку в ресторане. Об этом сообщает патрульная полиция Ровно на своей странице в Facebook.

Избитого 36-летнего мужчину обнаружили ночью на улице Макарова. Он был госпитализирован с многочисленными ссадинами лица и закрытой черепно-мозговой травмой головы.

"Жена потерпевшего объяснила полицейским, что накануне, в одном из городских кафе, у ее мужа возник конфликт с иностранцем. Словесная перепалка переросла в драку, в которую вмешались его друзья. После нанесения телесных повреждений, обидчик скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Патрульным удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 23-летний гражданин Азербайджана. Полицейские задержали иностранца и доставили в горотдел для дачи объяснений по делу.

Как выяснилось позже, причиной конфликта между мужчинами стала девушка, с которой азербайджанец вел себя вызывающе, а потерпевший, участник боевых действий на востоке страны, вступился за нее.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне в Киеве погиб боец АТО Дмитрий Смирнов. Мужчина выпал с девятого этажа жилого дома на улице Бучмы в Днепровском районе. Полиция подозревает, что военного могли убить с целью ограбления.

Убийство в центре Киева: Погиб ветеран АТО

Источник: korrespondent.net