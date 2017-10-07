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10. 07. 2017

В Крыму резолюцию ОБСЕ назвали "визгом стаи шакалов"

Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины" сравнима с "визгом стаи шакалов, которые хотели бы разорвать в клочья медведя". Об этом заявил "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

"Все эти попытки маленьких многочисленных агрессивно настроенных государств и их политиков в отношении России привносят только раздражение и создают такую ситуацию, когда мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов, которые хотели бы очень разорвать в клочья медведя, но никогда им этого сделать не удастся", – сказал Мурадов.

По его словам, никакие призывы и резолюции не способны изменить "выбор крымчан", который они сделали на фейковом "референдуме" после ввода оккупационных войск России.

Мурадов выразил убежденность, что "никогда Крыму не бывать в составе националистических государств, таких как Украина". Он считает, что "Крым принял окончательно то решение, которое считает для себя нужным".

"Диктовать какие-либо другие варианты не имеет права никто, потому что есть право народов на самоопределение", – подчеркнул "вице-премьер".

Как сообщал Корреспондент.net, напрошлой неделе парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины". Россия проголосовала против принятия этого документа.

В этом документе Россия обвиняется в оккупации Крыма, пособничестве терроризму и участии в военных действиях на Донбассе.

Источник: korrespondent.net
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