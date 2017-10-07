НАТО выделил Украине почти €40 млн

Североатлантический альянс работает над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи. Об этом на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что сегодня на встрече с главой государства были рассмотрены пункты комплексного пакета помощи Украине, решение о котором было принято еще в 2016 году на Варшавском саммите НАТО.

"Через 10 разных трастовых фондов страны НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины в таких отраслях как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи", - подчеркнул он.

По словам генсека Альянса, за последние дни блок НАТО предоставил Украине современное оборудование для киберзащиты.

"Также мы помогаем ключевым правительственным институтам расследовать инциденты в сфере кибербезопасности вроде того, что произошел недавно", - добавил он.

Напомним, 3 июля помощник генерального секретаря Альянса Сорина Думитру Дукару заявил, что в НАТО был одобрен пакет комплексной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что новая стратегия кибербезопасности Евросоюза будет включать техническую помощь соседним странам, в том числе Украине.

Источник: korrespondent.net