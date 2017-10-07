Суд разрешил Британии продавать оружие Эр-Рияду

Высокий суд Лондона признал законной продажу правительством Британии оружия Саудовской Аравии, которая наносит авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. В суд обратились активисты британской Кампании против торговли оружием (CAAT), которые сочли продажу оружия Эр-Рияду противозаконной.

Активисты обращают внимание на то, что Саудовская Аравия ведет активные военные действия в Йемене, а в ходе авиаударов коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, гибнут мирные жители.

По данным ООН, жертвами авиаударов по позициям хуситов стали тысячи мирных жителей Йемена.

В британском правительстве заявили, что вопрос экспорта оружия будет пересматриваться, однако активисты остались не удовлетворены таким обещанием и заявили, что планируют подать апелляцию на решение суда.

Кампания против торговли оружием утверждает, что Британия нарушает нормы гуманитарного права, продавая оружие стране, вовлеченной в военный конфликт.

Суд, принимая решение, опирался на некие "закрытые документы", которые не могли быть представлены публике из соображений национальной безопасности. После их изучения судьи заявили, что эти документы дают весомые доказательства того, что решение не приостанавливать продажу оружия Эр-Рияду было обоснованным.

Британия продает Саудовской Аравии в том числе истребители Typhoon и Tornado, а также управляемые авиационные бомбы с высокоточной системой наведения.

Представитель Кампании против торговли оружием Эндрю Смит заявил, что разочарован в связи с решением суда и не видит никакого другого выхода, кроме подачи апелляции.

Представитель правозащитной организации Amnesty International Джеймс Линч также сказал, что расстроен решением Высокого суда Лондона.

Напомним, в результате непрекращающегося конфликта в Йемене, по данным ООН, лишь за последние два года там погибли более восьми тысяч человек, около 45 тысяч ранены. Сторонами конфликта в Йемене являются правительственные силы, которые поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и повстанцы-хуситы.

Источник: korrespondent.net