Столтенберг: РФ должна вывести войска из Украины

Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска с территории Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы обсудили ситуацию на Востоке Украины. Конфликт и дальше забирает жизни людей. В ходе боевых действий было убито более 10 тысяч человек, в том числе почти три тысячи гражданских. Очевидно, что режим прекращения огня не выполняется. И мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ. Минские соглашения остаются единственным путем к миру", – сказал Столтенберг.

"Россия должна вывести тысячи своих военных из Украины и прекратить поддерживать боевиков своим командованием, управлением и вооружением. НАТО твердо стоит на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией", – добавил Столтенберг.

Также генсек НАТО добавил, что экономические санкции являются действенным механизмом воздействия на РФ и отмечает, что они должны быть сохранены.

Не НАТО решать вопрос о санкциях в отношении России, но страны НАТО вводят санкции против России, и я думаю, что эти санкции должны продолжаться, пока Россия демонстрирует неизменное поведение касательно минских соглашений", — сказал Столтенберг В Кремле сразу же отреагировали на слова Столтенберга, заявив, что оссийских военных на территории Украины нет. "У России не было и нет каких-либо военнослужащих на территории Украины", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Напомним, 24 июня под Желобком Луганской области был взят в плен Виктор Агеев. Его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы тот остался служить российской армии по контракту. Позже сам Агеев подтвердил, что служит по контракту в России.

Источник: korrespondent.net