Кремль заявил о поставках российских турбин в Крым

Газовые турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории аннексированного Крыма, произведены в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поставляет ли эти турбины в Крым компания Siemens.

Пресс-секретарь президента оставил без комментариев сообщение о том, что в компании Siemens якобы не хотят допустить установки турбин в Крыму.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе агентство Reuters проинформировало о поставках в Крым турбин Siemens. По словам источников, оборудование было доставлено в оккупированный регион незаконно – в обход международных санкций.

Позже стало известно, что в установке газовых турбин на ТЭС в Крыму задействована российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат Siemens.

В Siemens пообещали расследовать ситуацию с участием Интеравтоматики.

Источник: korrespondent.net