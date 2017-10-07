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10. 07. 2017

Гройсман оценил потери ВВП от агрессии России

Экономика Украины потеряла более 16% ВВП из-за агрессии России. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в Киеве в понедельник, 10 июля.

"Нам удалось преодолеть вызовы в экономике. Потеряли из-за агрессии РФ более 16% ВВП. Но мы остановили падение, и перешли к экономическому росту", – написал премьер в своем Тwitter.

Гройсман добавил, что из-за агрессии РФ Украина находится в сложных экономических условиях. "Из-за агрессии мы живем в сложных экономических условиях и предусматриваем больше 5% ВВП на оборону. Имеем жертвы среди военных и гражданских", – написал он.

Премьер подчеркнул, что сейчас перед украинским правительством стоят очень серьезные задачи. "Каким образом ускорить наш экономический рост, каким образом, – самое главное, – улучшить уровень жизни людей и сегодня мы этим вопросом занимаемся, чтобы обеспечить быстрое проведение реформ", – отметил Гройсман.

Ранее в Глобальном индексе миролюбия, опубликованном Институтом экономики и мира в Сиднее (Австралия), сообщалось, что экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП. 

Источник: korrespondent.net
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