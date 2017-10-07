Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 18:01
+24°C
Завтра +27°C
+24°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

В НАБУ почти 400 дел на 84 миллиарда гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 381 уголовное дело на общую сумму 84 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 10 июля.

"В работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 миллиарда гривен. В совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 лицо", – отметили в ведомстве.

Кроме того по материалам расследований НАБУ в суд направлено 75 дел, обвинительные акты составлены в отношении 121 лица.

Недавно в НАБУ показали нелегальные схемы добычи янтаря в Житомирской области.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.