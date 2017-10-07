Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по Brexit

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает агентство dpa со ссылкой на распространенное заявление Европарламента.

В подписанном членами координационной группы Европаламента документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из состава союза Мишеля Барнье говорится, что европарламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанном в конце июня. Тогда премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, подать заявление о предоставлении права проживания там после того, как Великобритания откажется от членства в Евросоюзе.

Как считают в Европарламенте, предложение Мэй свидетельствует о том, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС, которыми они пользуются в настоящее время. Европарламентарии считают это нарушением принципа, согласно которому после завершения процесса Brexit всем европейцам в Великобритании должны быть предоставлены те же права, что и 1,2 млн жителей Великобритании, остающимся в странах в ЕС. Вместо этого, считают в Брюсселе, Лондон пытается придать европейцам "статус второго класса".

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из ЕС должна стать главной на переговорах по Brexit, намеченных на понедельник, 17 июля в Брюсселе. При этом они не могут начаться без одобрения депутатов Европарламента.

Ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье раскритиковал предложения Мэй по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.

Источник: korrespondent.net