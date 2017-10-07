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10. 07. 2017

Украина введет биометрику для иностранцев

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы, в частности, внедрения процедуры сбора биометрических данных у въезжающих в страну иностранцев.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 10 июля.

Президент подчеркнул, что будут сняты биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", – добавил он.

Порошенко отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены, и сегодня МИД Украины и Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

Напомним, 1 мая украинские пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции задержали восемь человек, которые направлялись в Одессу без указания четкой цели своего визита.

Источник: korrespondent.net
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