Генсек НАТО в Раде процитировал Шевченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед народными депутатами процитировал стихотворение Тараса Шевченко.

Столтенберг отметил, что он первый генсек НАТО, который выступает перед украинским парламентом.

“И как великий украинский поэт Тарас Шевченко написал: “Неоднаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені“.

“НАТО также не все равно“, - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг во время брифинга с Порошенко заявил, что РФ должна вывести войска из Украины.

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Источник: korrespondent.net