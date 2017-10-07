Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июля 2017, понедельник, 17:59
+24°C
Завтра +27°C
+24°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

Генсек НАТО в Раде процитировал Шевченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед народными депутатами процитировал стихотворение Тараса Шевченко.

Столтенберг отметил, что он первый генсек НАТО, который выступает перед украинским парламентом.

“И как великий украинский поэт Тарас Шевченко написал: “Неоднаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені“. 

“НАТО также не все равно“, - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг во время брифинга с Порошенко заявил, что РФ должна вывести войска из Украины.

В Киеве открыли представительство НАТО

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.