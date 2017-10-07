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10. 07. 2017

Украинцев предупредили о ливнях и граде

Ухудшение погодных условий ожидается во вторник, 11 июля, в девяти областях Украины. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пройдут грозы и сильные дожди с градом и порывами ветра.

Непогода ожидается в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

При этом скорость ветра составит 15-20 м/сек.

Напомним, ранее сообщается, что в Украину возвращаются дожди.

Непогода обесточила 400 городов и сел

Источник: korrespondent.net
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Украина
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