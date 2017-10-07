Украинцев предупредили о ливнях и граде

Ухудшение погодных условий ожидается во вторник, 11 июля, в девяти областях Украины. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пройдут грозы и сильные дожди с градом и порывами ветра.
Непогода ожидается в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
При этом скорость ветра составит 15-20 м/сек.
Напомним, ранее сообщается, что в Украину возвращаются дожди.
Непогода обесточила 400 городов и сел
Источник: korrespondent.net
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