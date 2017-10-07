США впервые разместили ЗРК Patriot в Литве

США дислоцировали в Литве зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot. Об этом сообщает литовское министерство обороны.

Отмечается, что такие системы размещены в Литве впервые. Американские ЗРК будут участвовать в учениях ПВО стран НАТО Tobruq legacy-2017, которые начинаются под Шауляем уже завтра, 11 июля, и продлятся до 22 июля.

В маневрах будут участвовать 500 военнослужащих и 30 различных систем ПВО Литвы, Латвии, Польши, США и Великобритании.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о продаже ЗРК Patriot Польше.

Напомним, в мае нынешнего года в Эстонии испытали французские ракеты Мистраль нового поколения.

Источник: korrespondent.net