США впервые разместили ЗРК Patriot в Литве

США дислоцировали в Литве зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot. Об этом сообщает литовское министерство обороны.
Отмечается, что такие системы размещены в Литве впервые. Американские ЗРК будут участвовать в учениях ПВО стран НАТО Tobruq legacy-2017, которые начинаются под Шауляем уже завтра, 11 июля, и продлятся до 22 июля.
В маневрах будут участвовать 500 военнослужащих и 30 различных систем ПВО Литвы, Латвии, Польши, США и Великобритании.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о продаже ЗРК Patriot Польше.
Напомним, в мае нынешнего года в Эстонии испытали французские ракеты Мистраль нового поколения.
Источник: korrespondent.net