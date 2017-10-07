Следствие по делу экс-налоговиков могут продлить на 10 месяцев – адвокат

Главная военная прокуратура под руководством Анатолия Матиоса просит о продлении сроков досудебного расследования по делу экс-налоговиков еще на 10 месяцев. Об этом рассказал адвокат Игорь Черезов в эфире программы "Постфактум" на радио Вести.

"За прошедшие полтора месяца ничего не произошло. Никаких следственных действий не происходит. Однако мы недавно получили ходатайство прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования еще на 10 месяцев", – отметил он.

По мнению адвоката, военная прокуратура в рамках дела экс-налоговиков одновременно преследует две цели: политический пиар и желание наживы.

"С одной стороны, люди под давлением подписывают соглашения со следствием и вынуждены признавать якобы свою вину и уплачивают какие-то средства в бюджет. С другой стороны, с этих же людей вытягивают показания против более высокопоставленных чиновников, того же Виктора Януковича и Александра Клименко", – считает Черезов.

В свою очередь политический обозреватель Алексей Якубин, комментируя роль отстраненного главы ГФС Романа Насирова в расследовании дела экс-налоговиков сообщил, что вопрос его возращения в службу остается открытым.

2Все подозрения экс-налоговиков объединены в одно дело для масштаба медийной картинки. Прокуратура активно использует стереотипы общества, чтоб показать масштабность работы прокуратуры. Для Юрия Луценко дело Януковича и дело экс-налоговиков являются ключевыми факторами для формирования его политической карьеры. При этом прокуратура постоянно занимается якобы преступлениями прошлой власти, но почти не занимается представителями власти действующей", – заявил Якубин.

Напомним, 24 мая в ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов были задержаны 23 человека.

Назначенная судом общая сумма залога бывшим руководителям налоговых администраций составляет 443,988 миллиона гривен.

Источник: korrespondent.net