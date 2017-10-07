СНБО отложил законопроект по Донбассу

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании не рассматривал проекта закона о деоккупации Донбасса.

Об этом после заседания СНБО в кулуарах Администрации президента сообщил нардеп от фракции Народный фронт Сергей Пашинский, передает Украинская правда.

"Рассмотрение проекта закона отложено. Необходимы дополнительные консультации в связи с серьезностью законопроекта", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня президент Петр Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса. По данным СМИ, законопроект вводит вместо АТО военное положение в прифронтовых районах региона и предлагает его жителям ряд льгот.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что законопроект по Донбассу будет компромиссным.

Источник: korrespondent.net