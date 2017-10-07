Высокомерный Путин. Пресса о встрече с Трампом

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в Гамбурге оказалась в фокусе центральных западных изданий.

Лидеры сразу отозвались о беседе положительно, однако заявления сторон расходились в том, что касалось содержания разговора.

Трамп и Путин получили, чего хотели

Washington Post, США

Фактические итоги встречи президентов США и России оказались весьма посредственными. Однако Путин получил практически все, чего он хотел от этой встречи, в первые же несколько секунд.

"Переиграв президента Трампа в его же собственной игре, Путин дождался, пока тот первым подаст руку. Раздались щелчки фотоаппаратов, а несколько минут спустя на российских сайтах появилась фотография, на которой Трамп протягивает руку высокомерному Путину", - пишет издание.

Для российского лидера ценность этой встречи заключается в том, что ее можно использовать в пропагандистских целях внутри России, отмечает газета.

"Будучи недемократическим лидером слабеющей экономики, Путин должен каким-то образом внушить россиянам, что им необходимо поддерживать его. И он нашел такую причину: теперь он находится в самом центре мировой арены", - пишет WP.

Если судить по комментариям Тиллерсона, продолжает газета, Трамп также получил то, чего он ждал от этой встречи. Он рассказал о "положительной химической реакции" между двумя лидерами, добавив: "Ни тот, ни другой не хотели прерывать встречу".

Трампу важно было оценить Путина

Telegraph, Британия

Daily Telegraph публикует статью бывшего посла США в ООН Джона Болтона, посвященную встрече Путина и Трамп.

Болтон считает, что напротив, целью встречи была оценке друг друга. Особенно важно это было для Трампа, чьи оппоненты связывают его президентскую кампанию с Россией.

"Трамп получил опыт общения с Путиным, когда тот, глядя ему в глаза, лгал, отрицая российское вмешательство в выборы. И для Трампа это очень полезный урок для понимания характера российского лидера. Это должно стать для него громким сигналом о том, насколько Москва ценит честность", - пишет автор.

Но самое важное, заключает автор, какие уроки извлечет Трамп, наблюдавший Путина в действии.

Москва ликовала

New York Times, США

После встречи российскую столицу охватила бурная радость: Путин заявил, что американский президент остался доволен его ответами на вопрос о хакерских атаках, и что на этих переговорах лидерам удалось заложить основу для налаживания отношений.

Один российский таблоид назвал эту встречу "исторической". В целом было заметно, что многие испытали чувство облегчения, поскольку эта встреча хоть и не привела к заключению конкретных соглашений, все же позволила остановить процесс ухудшения отношений и наладить контакт между двумя странами, отмечает издание.

Но посреди всеобщего ликования в Москве прозвучали также и предостережения, касавшиеся того разрыва, который часто возникает между словами, возможностями и делами Трампа. Более того, многие понимают, что отношение к России внутри США до сих пор остается негативным.

Главным итогом встречи лидеров США и России стало признание того, что соглашения между ними возможны. И тот факт, что лидеры двух стран лично встретились впервые после избрания Трампа, имел гораздо больше значения, чем отсутствие существенных прорывов.

Из одного теста

Guardian, Британия

Когда Трамп и Путин сильно наклонились друг другу в Гамбурге, было легче легкого увидеть и услышать, насколько они похожи, пишет газета.

"Соблазнительно думать, что Трамп и Путин вылеплены из одного теста. Они оба любят строить из себя диктаторов, расправляясь с инакомыслием и критиками с разной степенью жестокости", - отмечает автор.

Оба гордятся своей физической формой и на многое готовы, чтобы оказаться в господствующем положении при личных встречах с другими лидерами. Так, Путин привел на встречу с Меркель "свою огромную собаку", пишет журналист, а Трамп дергает людей за руку при рукопожатии.

"Оба считают себя сокрушительно привлекательными для противоположного пола. Оба предпочитают националистическую позу, оба были бы рады отбросить систему мировой торговли и ЕС, оба любят шпынять бедную маленькую Черногорию. Оба испытывают странную привязанность друг к другу", отмечает газета.

Путин и с Трампом затмили Меркель

Aftenposten, Норвегия

Над Гамбургом светило солнце, но хозяйка саммита Большой двадцатки Ангела Меркель была в тени. Саммит закончится только во второй половине дня в субботу, но ничего хорошего он ей не обещает.



"Переговоры были до определенной степени подорваны тем, что Трамп и Путин для того, чтобы провести двустороннюю встречу, частично прогуляли дискуссию о политике в области климата, столь важную для Меркель", - пишет издание.

Протесты антиглобалистов, которые привели к столкновениям с полицией и десяткам сожженых автомобилей, в политическом плане это может навредить Меркель и на родине, и за рубежом, поскольку отв етственность за безопасность на саммите лежит на ней.

Отношения не потеплели

Spectacor, Британия

Социальные сети кишат шутками, гифками и мемами о состоявшейся, наконец, встрече между двумя крутыми парнями мировой политики и о великой братской любви в эпоху популизма.

"В действительности администрация Трампа не способствует серьезному сближению между Москвой и Вашингтоном. На деле, ирония ситуации заключается в том, что - при всех ахах и охах в интернете - взаимоотношения между США и Россией практически не изменились. Для них по-прежнему характерен подспудный антагонизм в стиле холодной войны", - пишет газета.

Более того, чтобы продемонстрировать, что он не настроен к России чересчур благожелательно, Трамп вынужден вести себя враждебнее, чем ему, вероятно, хотелось бы.

Однако в целом тон его высказываний о Западе и Востоке до сих пор был не менее антироссийским, чем у любого вашингтонского "ястреба".

Питать надежд не стоит

Российские СМИ

Центральные российские СМИ подводят итоги встречи президентов США и России. Как считает Коммерсант, переговоры Трампа и Путина затмили собой основную повестку мероприятия.

"Вступительная речь хозяйки форума, канцлера ФРГ Ангелы Меркель заинтересовала мировые СМИ куда меньше, чем первое рукопожатие лидеров РФ и США в кулуарах саммита", - отмечает издание.

Газета Ведомости пишет, что, несмотря на заявления Путина и Трампа о надежде найти выход из кризиса в двусторонних отношениях, реальных шансов на это мало.

"Деловой контакт между президентами установлен, но питать излишних надежд не стоит. Конфликт между Россией и США имеет фундаментальное значение, он про миропорядок и легко не разрешится", - цитирует издание директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Источник: korrespondent.net