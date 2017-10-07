Экс-нардеп подозревает Супрун в коррупции

Бывший народный депутат Владимир Олейник требует от силовиков расследовать деятельность и.и. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на предмет наличия коррупции. Соответствующее обращение Олейник направит в прокуратуры США и Украины, а также в Национальное антикоррупционное бюро.

"Поскольку именно Соединенные Штаты Америки последние три с половиной года являются гарантом получения Украиной кредитов от международных структур, включая МВФ, на покрытие дефицита украинского бюджета, а из этого бюджета финансируется прежде всего здравоохранение, требую расследовать, куда уходят деньги американских и украинских налогоплательщиков", – отмечает экс-парламентарий.

Он подчеркивает, что многие авторитетные врачи Украины утверждают, что не только уничтожает украинскую медицину вместе с болеющими гражданами, прикрываясь реформированием, но и участвует в коррупционных схемах совместно с президентом Петром Порошенко.

Олейник просит обратить внимание на действия в рамках Украины британской международной управляющей компании CrownAgents, известной своей управленческой деятельностью в беднейших странах мира. Например, они управляют таможенной службой Анголы, аптеками в Замбии и налоговой системой в Лесото. Также эта компания пребывает в тесных взаимоотношениях с британским правительством, и реализовывает совместные проекты с правительствами Японии, Западной и Восточной Европы, Азии, Африки, США. Работает CrownAgents с крупнейшими мировыми организациями и фондами, такими как Всемирный банк, Организация Объединённых Наций и Европейская комиссия.

"Когда в результате расследования будет доказано, что в Украине данная кампания участвует в коррупционной схеме, пострадает имидж всех ее партнеров и заказчиков", – констатирует бывший депутат.

Напомним, весной глава НАБУ Артем Сытник заявил, что ГПУ открыла дела против Супрун. По его словам, открытые уголовные производства связаны с реформаторскими инициативами и.о. министра здравоохранения.

Однако позже в ГПУ заявили, что не открывали уголовных производств в отношении Супрун.

Источник: korrespondent.net