Киев вводит новые правила въезда для россиян

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новый порядок пересечения границы Украины по биометрическим паспортам с 1 января 2018 года. Об этом сообщил журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов по результатам заседания в понедельник, 10 июля.

"Понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан. Гражданин РФ, который хочет посетить Украину, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить украинскому МИД необходимые данные. Помимо этого вводится требование обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины, на месте их временного пребывания, а также им необходимо будет предоставлять информацию о передвижении по территории Украины", – сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что такие решения были приняты из соображений безопасности.

"Эта система связана с усилением безопасности. После терактов, агрессии в рамках гибридной войны, которую ведет против нас РФ. Это необходимо для того, чтобы диверсанты, террористы, шпионы не могли пересекать нашу границу с подставными документами", – сказал секретарь СНБО.

По словам Турчинова, на техническое обеспечение этого процесса Госпогранслужбе предлагается выделить 300 миллионов гривен и еще столько же будет выделено на обустройство границы.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну 70 российским артистам.

Источник: korrespondent.net