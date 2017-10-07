Британия: РФ может положить конец кибератакам

Российские власти могут положить конец кибератакам, заявил в интервью ВВС бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

Россию обвиняли в попытках с помощью кибератак повлиять на ход избирательной кампании в США, а также возможном вмешательстве в европейские выборы. Россия все обвинения последовательно отвергает.

По мнению Хэннигена, не за всеми кибернападениями последнего времени стоят российские власти, однако источником нападений все равно является деятельность государственных органов.

"Там существует частичное смешение государственных структур и организованной преступности в чрезвычайно коррумпированной системе, которая поощряет расцвет преступной деятельности", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как можно противостоять угрозам, Хэнниген заявил, что это необязательно должны быть контратаки в киберпространстве.

"К этому, может быть, придется прибегнуть в будущем, и американцы уже обсуждали этот вопрос, но это могут быть санкции и другие подобные меры, направленные на то, чтобы установить четкие "красные линии", чтобы дать понять, что подобное поведение неприемлемо", - сказал он.

Ранее глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента РФ Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

Источник: korrespondent.net