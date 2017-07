Тиллерсон в Киеве. Ничего нового для Украины нет

В Украину впервые прибыл высокопоставленный чиновник новой американской администрации.

На выходных Киев посетил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он провел переговоры с руководством украинского государства, а также встретился с гражданскими активистами, которые наверняка жаловались на то самое руководство.

Корреспондент.net проанализировал результаты визита Тиллерсона.

Донбасс и Россия

Санкции США в отношении Российской Федерации продолжат действовать, пока российская сторона не прекратит действия, которые привели к этим мерам, заявил Тиллерсон в Киеве.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ не только на линии соприкосновения, но и вдоль границы", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также подчеркнул, что в своих дискуссиях с руководством России он несколько раз подчеркивал, что Россия должна сделать первый шаг для деэскалации на востоке Украины, в частности, это должно быть прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, для представления доступа наблюдателям ОБСЕ.

