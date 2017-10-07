Тиллерсон в Киеве. Ничего нового для Украины нет

В Украину впервые прибыл высокопоставленный чиновник новой американской администрации.

На выходных Киев посетил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он провел переговоры с руководством украинского государства, а также встретился с гражданскими активистами, которые наверняка жаловались на то самое руководство.

Корреспондент.net проанализировал результаты визита Тиллерсона.

Донбасс и Россия

Санкции США в отношении Российской Федерации продолжат действовать, пока российская сторона не прекратит действия, которые привели к этим мерам, заявил Тиллерсон в Киеве.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ не только на линии соприкосновения, но и вдоль границы", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также подчеркнул, что в своих дискуссиях с руководством России он несколько раз подчеркивал, что Россия должна сделать первый шаг для деэскалации на востоке Украины, в частности, это должно быть прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, для представления доступа наблюдателям ОБСЕ.

Secretary Tillerson arrived in Kyiv earlier today for his first official visit to #Ukraine: https://t.co/hNqXPHatgJ pic.twitter.com/71yFLkwdXw — Department of State (@StateDept) 9 июля 2017 г.

"Очень важно отметить цели США. В первую очередь - это восстановление территориальной целостности и единства Украины. США уже предоставили более 600 млн долларов с начала кризиса. Также важно обеспечить безопасность всех граждан Украины", - добавил он.

Также Тиллерсон заявил, что США разочарованы отсутствием прогресса в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины, в связи с чем был назначен спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, поэтому мы назначили специального представителя по Украине. Мы будем координировать деятельность с "нормандской четверкой" и правительством РФ, чтобы увидеть, сможем ли мы ускорить прогресс", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что Волкер ближайшие несколько дней будет находиться в Киеве, "чтобы разобраться в ситуации".

"Посол Волкер известный дипломат и я рад, что он взял на себя эту роль", - добавил он.

Порошенко в свою очередь отметил, что опыт Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию Минских договоренностей со стороны РФ.

Крым

На встрече не обошли стороной и вопрос оккупации Крыма. Тиллерсон подтвердил позицию США относительно полуострова.

"Господин госсекретарь заверил меня, что Крым всегда в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращение незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ", - сказал Порошенко.

Борьба с коррупцией и реформы

Тиллерсон встретился в Киеве и с представителями гражданского общества.

Со стороны Украины во встречи принимали участие четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.

Держсекретар Тіллерсон підкреслив підтримку антикорупційних зусиль заради побудови міцної #України на зустрічі з українськими реформаторами pic.twitter.com/b39p8TxiIE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 июля 2017 г.

В частности, глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарная.

По словам участников встречи, абсолютно каждая тема заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема - в людях или законах и кто этому сопротивляется.

С представителями гражданского общества Тиллерсон встретился до встречи с президентом Петром Порошенко.

Тиллерсон отметил, что в Украине уже много сделано на пути реформирования, однако останавливаться рано.

"Мы много говорили о шагах, которые необходимы, чтобы Украина стала более привлекательной для внешних инвестиций. Мы обсудили необходимость внедрения антикоррупционных реформ, потому что это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места и будет развивать украинскую экономику", - сказал госсекретарь.

Тиллерсон указал на необходимость конкурса по выбору нового состава Верховного Суда, который продолжается в это время. Важной составляющей реформ он назвал создание антикоррупционных судов.

Ничего нового

Украинский дипломат Богдан Яременко считает, что новая американская администрация не предлагает никаких новых подходов к решению украинских проблем.

“Команда Трампа не предложила ничего нового. Фактически они ведут ту же политику, которую осуждали в исполнении президента Обамы: сдерживать Россию в вопросах нарушения ею международного права, оккупации украинских территорий, но и сотрудничать с ней там, где это возможно - борьба с терроризмом, Сирия. Это абсолютно ничем не отличается от той общей линии проводимой Обама”, - полагает дипломат.

При этом власть, по мнению Яременко, представит визит Тиллерсона, как очередную свою победу.

“Власть взяла курс на рисование такой широкой эпической картины дипломатических побед. Это будет подаваться в этом же плане: к нам едут, с нами говорят, наша позиция учтена. Но это детские игрушки”, - отметил дипломат.

По словам президента Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогия никаких прорывов от визита американского Госсекретаря и не ожидалось. "Визит Рекса Тиллерсона в Украину носил информационный характер. Его целью было проинформировать Петра Порошенко о сути переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге", - сказал эксперт.

Источник: korrespondent.net