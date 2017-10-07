ГПУ: Осуждены 84 иностранца за участие в ЛДНР

На территории Луганской и Донецкой областей с 2014 года в незаконных вооруженных формированиях участвуют 84 иностранцы, из них 64 – граждане Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 10 июля.

"В настоящее время за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности Главной военной прокуратурой, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 гражданина РФ", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, иностранцы входят в состав незаконного вооруженного формирования "Призрак" самопровозглашенной ЛНР.

"Эти граждане – наемники под эгидой организации United Continentale, которая исповедует том числе и пророссийскую политику. Основателем и координатором НЗФ "Призрак" является гражданин Российской Федерации А. Марков", – отметили в ГПУ.

Во время досудебного расследования также были установлены личности иностранцев-наемников (граждан Франции, Сербии, Бразилии, Чехии, Испании). Отмечается, что указанные лица систематически проходят военную подготовку на тренировочных базах в Ростове-на-Дону.

Сейчас прокуратура проводит необходимые процессуальные действия, направленные на сбор доказательств противоправной деятельности иностранцев на территории Украины.

Напомним, в Манчестере начался суд над 41-летним британцем, которого обвиняют в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net