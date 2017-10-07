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10. 07. 2017

Австрия не пустила министра экономики Турции

Министерство иностранных дел Австрии запретило въезд в страну министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, который намеревался выступить на мероприятии перед живущими в Австрии соотечественниками. Об этом заявил в понедельник, 10 июля, представитель австрийского МИДа в интервью телерадиокомпании ORF.

В австрийском МИД посчитали, что планируемая акция, посвященная годовщине подавления госпереворота в Турции, слишком многочисленна и угрожает общественному правопорядку и безопасности. На этом основании глава внешнеполитического ведомства Австрии Себастьян Курц принял решение отказать турецкому министру во въезде.

Ранее на аналогичный шаг пошли Нидерланды, объявившие нежелательной персоной вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша, также собиравшегося выступить на акции по поводу годовщины подавления путча.

Напомним, 9 июля в центре Стамбула прошел митинг против правительства президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Источник: korrespondent.net
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