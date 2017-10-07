Трамп и Путин обсудили миссию ОБСЕ на Донбассе

Президент США Дональд Трамп на первой личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждали возможное размещение полицейской миссии в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 июля.

"Что касается размещения каких-то миссий в Донбассе, эта тема уже поднималась. Собственно, президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины: то есть Киев и представители республик ДНР и ЛНР", – сказал он.

При этом Песков отметил, что подобный вопрос проблематично обсуждать без взаимного контакта сторон конфликта.

В то же он не стал отвечать на вопрос, что будет делать Россия, если предложение по миротворцам будет внесено в ООН.

Ранее воссийский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что о военизированной миссии ОБСЕ на Донбассе "никто не думает" и "вопрос уже не актуален".

Источник: korrespondent.net