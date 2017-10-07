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10. 07. 2017

Порошенко: Украина построит завод боеприпасов

Президент Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов. Об этом он сказал на заседание Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 10 июля.

"Мы договорились с представителями силовых ведомств, с правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности", – сказал Порошенко.

В частности, президент сообщил, что им внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов, с внедрением новых технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО, "что обеспечит взаимосовмещаемость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам". 

По словам президента, это даст возможность не просто собирать боеприпасы, а обеспечить производство из собственного сырья. "Мы должны, соответственно, возобновить те мощности, которые в Украине были до начала оккупации Россией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов", – сказал президент.

Второй позицией, по его словам, должна стать закупка новейшего вооружения и военной техника это предлагается выделить 1,6 миллиардов гривен. В том числе, будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки Оплот, новейших ракет комплексов Ольха и других позиций, которые позволят усилить ВСУ.

Также Порошенко отметил, что поставлена задача усилить системы радио-электронной борьбы и системы БПЛА. По мнению главы государства, эти деньги должны быть выделены "уже сейчас".

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома находится в процессе принятия решения по предоставлению Украине летального оружия оборонного характера в связи с российской агрессией на востоке страны.

Источник: korrespondent.net
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