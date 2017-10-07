Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 00:03
+26°C
Завтра +25°C
+26°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
10. 07. 2017

В Индии мужчина убил жену из-за заминки с ужином

Индийская полиция задержала 60-летнего мужчину, убившего свою жену за то, что та вовремя не накормила его ужином. По данным полиции, вечером в субботу Ашок Кумар вернулся домой пьяным и поссорился со своей женой, 55-летней Сунаиной.

"Он пил каждый день. В субботу он снова пришел домой пьяным и начал ругаться с женой. Она была недовольна его пьянством и хотела поговорить об этом. Но он требовал немедленно принести ужин", - рассказал представитель полиции города Газиабад Рупеш Сингх.

По словам представителя полиции, мужчина разозлился из-за того, что жена не несла еду, и выстрелил ей в голову. Сунаину доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

Ашок Кумар дал признательные показания, добавив, что сожалеет о содеянном.

Вот уже более 10 лет домашнее насилие является в Индии самым распространенным преступлением в отношении женщин. Согласно официальной статистике, в 2015 году сообщение об очередном случае домашнего насилия поступало в полицию Индии в среднем каждые четыре минуты. Значительная часть этих преступлений была связана с разногласиями по поводу приданого жены или невесты и права распоряжаться этим приданым.

Согласно результатам опроса, который проводился по заказу правительства, более 54% мужчин и 51% женщин в Индии считают нормальным, если муж бьет жену за проявленное неуважение к его родителям или за то, что супруга пренебрегает своими обязанностями по дому или плохо заботится о детях.

Некоторые опрошенные даже заявили, что муж вправе побить жену, если она недосолит или пересолит блюдо.

Ранее сообщалось, что на свадьбе в Индии погибли более 20 человек.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.