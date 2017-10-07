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10. 07. 2017

Розенблата исключили из фракции БПП

Фракция партии Блок Петра Порошенко приняла решение исключить Борислава Розенблата из членов фракции. Фракция также приняла решение дать согласие о снятии с нардепа депутатской неприкосновенности и привлечение его к ответственности, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что Розенблат лично обратился к фракции с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Я прошу дать мне возможность защитить себя в суде. Я готов отвечать за свои все поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса, я сдам все свои заграничные паспорта. Ни одного паспорта другой страны у меня нет. Чтобы не было пятен на Блоке, я выйду из фракции на время проведения следствия и суда. И когда я отстою свое имя, я буду просить вашего разрешения вернуться во фракцию", – сказал депутат перед голосованием фракции.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности всех шести народных депутатов, на которых имеется представление Генпрокуратуры.

ГПУ хочет ареста шести нардепов

Напомним, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Источник: korrespondent.net
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