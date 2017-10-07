Украинцы стали лучше относиться к России – опрос

Отношение украинцев к России в последнее время улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации Левада-Центр.
Если в феврале 2017 года положительно к России относилось 39% опрошенных, то в мае 2017 года – уже 44%.
В то же время если в январе положительно настроенных к Украине россиян было 34%, то в мае – 26%.
По сравнению с февралем этого года количество отрицательно настроенных украинцев в России уменьшилось, в феврале их было 46%, в мае – 37%. В России это количество увеличилось с 54% в январе до 59% в мае.
Динамика позитивного отношения украинцев к России и россиян к Украине
В Украине также снизилось число желающих закрытых границ между двумя странами с 47% в феврале до 43% в мае. А в России, напротив, число таких граждан выросло с 33% в январе до 35% в мае.
Рекордное число россиян считают Украину врагом
Ранее сообщалось, что треть жителей востока и юга Украины возлагают вину за военный конфликт на Донбассе на Россию (33%) и на украинское правительство (33%).
Источник: korrespondent.net