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11. 07. 2017

Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции

 
На встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге поднимался вопрос санкций. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.
 
"Я знаю, что этот вопрос поднимался. Обсуждались санкции, связанные со вмешательством в выборы", – отметила она.
 
При этом Сандерс сказала, что ей "неизвестно", изменилась ли позиция Трампа по антироссийским санкциям после его встречи с Путиным.

В США предложили санкции против России из-за ракет
 
Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме. 

Источник: korrespondent.net
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