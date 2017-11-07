Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции

На встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге поднимался вопрос санкций. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Я знаю, что этот вопрос поднимался. Обсуждались санкции, связанные со вмешательством в выборы", – отметила она.

При этом Сандерс сказала, что ей "неизвестно", изменилась ли позиция Трампа по антироссийским санкциям после его встречи с Путиным.



В США предложили санкции против России из-за ракет

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме.

Источник: korrespondent.net