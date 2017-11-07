РФ может выслать 30 американских дипломатов – СМИ

Москва может выслать около 30 американских дипломатов, а также наложить арест на объекты собственности США в России. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на источник в российском МИД.

Сообщается, что это планируется сделать в качестве зеркальных мер по вопросу об изъятой в США дипломатической собственности России.

Издание отмечает, что Россию к таким мерам подтолкнуло решение США не возвращать находящуюся под арестом посольскую собственность.



"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", – заявил источник.

Напомним, 29 декабря 2016 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.



Дипломаты США получили 35 приглашений на елку в Кремль



В МИД РФ заявили, что действия США носят разрушительный характер. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США.

Источник: korrespondent.net