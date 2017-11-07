Трамп поздравил Ирак с освобождением Мосула

Президент США Дональд Трамп направил поздравления премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади с победой над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Мы поздравляем премьер-министра аль-Абади, спецслужбы Ирака и всех жителей Ирака с победой над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей", – заявила она.



СМИ показали тюрьмы ИГИЛ в Мосуле Напомним, ранее власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле.

Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

Источник: korrespondent.net