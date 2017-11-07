Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 01:33
+28°C
Завтра +25°C
+28°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
11. 07. 2017

Трамп поздравил Ирак с освобождением Мосула

 
Президент США Дональд Трамп направил поздравления премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади с победой над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.
 
"Мы поздравляем премьер-министра аль-Абади, спецслужбы Ирака и всех жителей Ирака с победой над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей", – заявила она.
 
Напомним, ранее власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле.
 
СМИ показали тюрьмы ИГИЛ в Мосуле
 
Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.