Украина должна идти в НАТО – Столтенберг

Внутри НАТО есть дискуссии по поводу членства Украины в Альянсе, однако у официального Киева есть механизмы для стремления в объединение. Об этом в интервью телеканалу 112 Украина заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент Порошенко поднял вопрос о плане действий по членству, союзники приняли это во внимание, но у нас есть внутренняя дискуссия. У Украины есть механизмы, и она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, задача союзников – помочь модернизации Вооруженных сил Украины.



"Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО", – отметил Столтенберг.





НАТО продолжит поддерживать Украину Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, Столтенберг сказал: "Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины – к чему она стремится. Главный месседж – вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс".

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не будет вскоре подавать заявку на членство в НАТО.

Источник: korrespondent.net