В Николаевской области в ходе учений погиб десантник

На полигоне Широкий Лан
(Николаевская область) 10 июля в ходе проведения учений погиб десантник. Об этом сообщает пресс-служба 79 десантно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook.
"Во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович", – говорится в сообщении.
По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование.
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Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих погибли возле села Пески Донецкой области.
Источник: korrespondent.net