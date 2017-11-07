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11. 07. 2017

В Николаевской области в ходе учений погиб десантник

 
На полигоне Широкий Лан (Николаевская область) 10 июля в ходе проведения учений погиб десантник. Об этом сообщает пресс-служба 79 десантно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook.
 
"Во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович", – говорится в сообщении.
 
По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование.

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Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих погибли возле села Пески Донецкой области.

Источник: korrespondent.net
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