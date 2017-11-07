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11. 07. 2017

Белый дом поддержал новые санкции против РФ

 
Администрация США поддерживает санкции, которые заявлены в законопроекте американского сената по России и Ирану. Об этом заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт, передает РИА Новости.
 
"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", – сказал он.
 
При этом, как отметил Шорт, президент обеспокоен тем фактом, что документ "юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса". 
 
По его мнению, это "дипломатический вызов" для Белого дома. После принятия закона, считает чиновник, Вашингтон не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

Белый дом: Сенат нарушил процедуру утверждения санкций против России
 
Напомним, 15 июня Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

Источник: korrespondent.net
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