Белый дом поддержал новые санкции против РФ

Администрация США поддерживает санкции, которые заявлены в законопроекте американского сената по России и Ирану. Об этом заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт, передает РИА Новости.

"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", – сказал он.

При этом, как отметил Шорт, президент обеспокоен тем фактом, что документ "юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса".





Белый дом: Сенат нарушил процедуру утверждения санкций против России По его мнению, это "дипломатический вызов" для Белого дома. После принятия закона, считает чиновник, Вашингтон не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

Напомним, 15 июня Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

Источник: korrespondent.net