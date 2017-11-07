НАТО выступает за диалог с Россией

НАТО считает важным продолжение диалога с Россией Об этом в интервью телеканалу 112 Украина заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Подход НАТО в отношении Москвы состоит в том, что мы называем "двусторонним подходом". Прежде всего это крепкая коллективная защита, которая заслуживает доверия, но одновременно и политический диалог, потому что Россия – наш сосед, который никуда не исчезнет. Поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях растущей напряженности", – рассказал он.

Рассуждая о предстоящих российско-белорусских учениях в сентябре 2017 года, генсек НАТО отметил, что Альянс будет наблюдать за ними, признавая право всех стран на тренировку своих вооруженных сил.





СМИ: Россия может оставить НАТО без постпреда При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО в настоящее время не видит непосредственной военной угрозы ни одной из своих стран-участниц.

Напомним, ранее Столтенберг призвал Россию вывести войска с территории Украины.

Источник: korrespondent.net