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11. 07. 2017

НАТО выступает за диалог с Россией

 
НАТО считает важным продолжение диалога с Россией Об этом в интервью телеканалу 112 Украина заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
 
"Подход НАТО в отношении Москвы состоит в том, что мы называем "двусторонним подходом". Прежде всего это крепкая коллективная защита, которая заслуживает доверия, но одновременно и политический диалог, потому что Россия – наш сосед, который никуда не исчезнет. Поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях растущей напряженности", – рассказал он.
 
Рассуждая о предстоящих российско-белорусских учениях в сентябре 2017 года, генсек НАТО отметил, что Альянс будет наблюдать за ними, признавая право всех стран на тренировку своих вооруженных сил. 
 
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО в настоящее время не видит непосредственной военной угрозы ни одной из своих стран-участниц.

СМИ: Россия может оставить НАТО без постпреда
 
Напомним, ранее Столтенберг призвал Россию вывести войска с территории Украины.

Источник: korrespondent.net
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