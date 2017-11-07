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11. 07. 2017

В США разбился военный самолет: есть жертвы

 
В американском штате Миссисипи в результате крушения военного самолета погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает MS News Now.
 
На борту самолета С-130, вылетевшего из Мемфиса, находились восемь человек. Крушение произошло в округе Лефлор.
 
Предполагается, что самолет взорвался в воздухе. На месте катастрофы обнаружены четыре тела.

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Напомним, в июне при крушении венного вертолета в Турции погибли 13 военнослужащих.

Источник: korrespondent.net
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