В США разбился военный самолет: есть жертвы

В американском штате Миссисипи в результате крушения военного самолета погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает MS News Now.

На борту самолета С-130, вылетевшего из Мемфиса, находились восемь человек. Крушение произошло в округе Лефлор.





Россия назвала причину крушения Ту-154 над Сочи Предполагается, что самолет взорвался в воздухе. На месте катастрофы обнаружены четыре тела.

Напомним, в июне при крушении венного вертолета в Турции погибли 13 военнослужащих.

Источник: korrespondent.net