Беларусь может сократить количество диппредставительств за рубежом
В МНС пояснили, как вернуть тунеядский сбор
МАРТ не против роста лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц
В Госдуму России внесли законопроект об отмене роуминга с Беларусью
Источник: korrespondent.net
НАТО выступает за диалог с Россией
Белый дом поддержал новые санкции против РФ
В Николаевской области в ходе учений погиб десантник
Открытие «Классики у Ратуши с velcom»: юбилей оркестра и самое массовое селфи
MTС внедрил электронную цифровую подпись с мобильного телефона
В Кореличах пьяный хулиган столкнул чужую машину в канаву
В США разбился военный самолет: есть жертвы
НАТО выступает за диалог с Россией
Белый дом поддержал новые санкции против РФ
Трамп поздравил Ирак с освобождением Мосула
РФ может выслать 30 американских дипломатов – СМИ
Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции
В Индии мужчина убил жену из-за заминки с ужином
Трамп и Путин обсудили миссию ОБСЕ на Донбассе
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.
Экстремальная посадка самолетов в шторм в Амстердаме
Танк Т-72 на полном ходу снес столб и дерево в центре Минска
Истребитель Су-27 отгоняет F-16 НАТО от самолета министра обороны РФ
Шокирующий Китай — часть 3
1 миля за €1 покупок, кэшбек и другие бонусы: в Беларуси представили travel-карту ComPass
Skoda Yeti. 4000 суровых км или кто такой "снежный человек"?