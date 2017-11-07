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11. 07. 2017

Биометрический контроль не будет иметь последствий для граждан ЕС – МИД

Предложенная СНБО инициатива о въезде в Украину иностранных граждан по биометрическим паспортам не будет иметь практических последствий для граждан Евросоюза и стран, которые имеют биометрические паспорта по стандартам Международной организации гражданской авиации. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В контексте безвизового режима, который работает для биометрических паспортов, у нас по определению нет проблем не только с Европейским союзом, но и с другими странами, которые имеют биометрические паспорта по стандартам ICAO. Таким образом, для ЕС это решение фактически не будет иметь особых практических последствий", – сказал глава МИД.

По словам Климкина, данное решение будет принято, как только будут завершены технические работы, связанные с реестром биометрических данных.

Порошенко: Четыре миллиона украинцев с биометрическими паспортами

Напомним, СНБО принял решение ввести новый порядок пересечения границы Украины по биометрическим паспортам с 1 января 2018 года. 

Источник: korrespondent.net
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