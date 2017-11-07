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11. 07. 2017

Российский десантный корабль вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль ВМФ России Цезарь Куников, направляющийся с грузом в Сирию, проследовал через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщает Интерфакс.

Корабль Черноморского флота РФ направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.

Отмечается, что это уже шестой поход российского корабля в Сирию в текущем году.

Россия направила в Крым сторожевой корабль

Как сообщал Корреспондент.net, 23 июня фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров, а также подводная лодка Краснодар запустили крылатые ракеты по позициям ИГИЛ в Сирии. 

Источник: korrespondent.net
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