Российский десантный корабль вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль ВМФ России Цезарь Куников, направляющийся с грузом в Сирию, проследовал через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщает Интерфакс.

Корабль Черноморского флота РФ направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.

Отмечается, что это уже шестой поход российского корабля в Сирию в текущем году.



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Как сообщал Корреспондент.net, 23 июня фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров, а также подводная лодка Краснодар запустили крылатые ракеты по позициям ИГИЛ в Сирии.

Источник: korrespondent.net