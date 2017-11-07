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11. 07. 2017

Турчинов призвал увеличить расходы на оборону

 
Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует Кабинету министров увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд гривен. Об этом заявил СНБО Александр Турчинов.
 
"СНБО рекомендовал правительству, я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, которые заботятся о защите нашей страны, – предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины", – сказал он.
 
Турчинов отметил, что правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 3 млрд гривен из общего фонда бюджета и на 6 млрд гривен – из специального фонда госбюджета.
 
По словам секретаря СНБО, дофинансирование по линии специального фонда предполагается за счет конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Эти средства планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net
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