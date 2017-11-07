Итоги 10.07: Уход Ryanair, биометрия на границе

Порошенко внес в декларацию еще 1,2 млн гривен дохода

Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1,2 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. В частности, 7 июля Порошенко задекларировал 1 млн 119 тыс 243 гривны процентов от вкладов в МИБ: 130117 гривен, еще 130117 гривен, 91082 гривны, 294931 гриву и 552996 гривен.

Януковичу подобрали бесплатного адвоката

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В соответствии с поручением центра, адвокат должен прибыть для участия в заседании Оболонского суда на 10.00 12 июля.

Украина решила ввести биометрический контроль для всех иностранцев

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы, в частности, внедрения процедуры сбора биометрических данных у въезжающих в страну иностранцев.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что будут сняты биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию.

Лоукостер Ryanair отказался от выхода на украинский рынок

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В Ryanair отметили, что аэропорт Борисполь стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая Международные авиалинии Украины, и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.

Новый вирус атаковал миллионы смартфонов

Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat. Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk. Разработчики CopyCat получают немалые доходы от рекламы в зараженных телефонах.

Выросло число украинцев, положительно относящихся к России

Отношение украинцев к России в последнее время улучшилось, свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации Левада-Центр.

Если в феврале 2017 года положительно к России относилось 39% опрошенных, то в мае 2017 года – уже 44%. В то же время если в январе положительно настроенных к Украине россиян было 34%, то в мае – 26%.

По сравнению с февралем этого года количество отрицательно настроенных украинцев в России уменьшилось, в феврале их было 46%, в мае – 37%. В России это количество увеличилось с 54% в январе до 59% в мае.

Украина решила не торопиться с заявкой в НАТО

Украина не будет вскоре подавать заявку на членство в НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина-НАТО. По его словам, Украине необходимо выстроить программу реформ, программу сотрудничества, активизировать усилия для достижения необходимых стандартов.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ.

Источник: korrespondent.net