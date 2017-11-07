Перу отозвал своего посла в Эквадоре

Правительство Перу отозвало для консультаций своего посла в Эквадоре после того, как Кито отказался прекратить постройку стены вдоль границы между двумя государствами. Об этом сообщается на сайте МИД Перу.

Эквадор считает, что постройка стены на границе между странами позволит контролировать наводнения, которые приносят ущерб приграничным городам каждый год. На это Перу заявил, что стена может нарушить поток воды и привести к более высокой опасности наводнений для перуанцев.

"Правительство Перу отозвало в Лиму для консультаций своего посла в Эквадоре Уго Отеро. Решение было принято, принимая во внимание, что правительство Эквадора построило стену… на правой стороне международного канала Сарумилья", – говорится в заявлении на сайте МИД страны.

Правительство Эквадора выразило сожаление по поводу решения Перу, об этом заявил МИД страны.

"Национальное правительство вновь заявляет о своей готовности, выраженной ранее перуанскому правительству, провести встречу на этой неделе на уровне министров иностранных дел, чтобы затронуть эту и другие нерешенные темы в отношении обязательств, которые имеют обе страны в канале Сарумилья", – сообщается на сайте МИД страны.

Напомним, в Эквадоре на выборах президента страны в апреле победил кандидат от правящих сил Ленин Морено.

Источник: korrespondent.net