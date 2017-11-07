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11. 07. 2017

Белый дом: Киев помогал демократам на выборах

Представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщается на сайте госдепартамента.

По словам Сандерс, украинцы помогали однопартийцам Хиллари Клинтон в сборе информации о политических оппонентах из Республиканской партии.

"Честно говоря, думаю, имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не словесное обвинение. Это установленный факт деяний, которыми они занимались в официальном порядке", – отметила она.

В то же время Сандерс подчеркнула, что демократы не видят в этом факте большой проблемы.

Напомним, в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США сказано, что власти РФ пытались подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, "принизить" кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.

Источник: korrespondent.net
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