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11. 07. 2017

За сутки в АТО погиб один украинский военный

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 22 раза. Об этом сообщается в сводке штаба АТО на странице в Facebook утром во вторник, 11 июля.

Кроме того в результате подрыва в районе Станицы Луганской около 19.00 понедельника погиб один украинский военнослужащий.

По данным штаба, наибольшее количество обстрелов – 12, было зафиксирована на Приморском направлении. Кроме того сепаратисты из гранатометов обстреливали Новомихайловку и Березовое. По поселку Широкино били из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП, утверждают в штабе. "Также враждебные пулеметы работали по Талаковке и Марьинке. В ответ на провокации врага украинские защитники основном открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в самопровозглашенных ЛДНР утверждают, что боевая активность на линии контакта сторон снизилась.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в зоне АТО огнестрельные ранения получили два украинских военных.

Источник: korrespondent.net
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