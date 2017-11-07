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11. 07. 2017

На выпускном в Мексике отравились 40 человек

Не менее 40 человек получили серьезные отравления на выпускном в мексиканской школе в штате Гуанахуато. Как сообщает портал Excelsior, школьники и приглашенные взрослые употребили в пищу испорченные продукты. Скорее всего, проблема была в испорченной говядине и курятине.

Всего на празднике присутствовало порядка 800 человек. Очевидцы сообщают, что еду на выпускной школа заказала у местной жительницы, которая специализируется на обслуживании больших праздников.

Министерство здравоохранения Гуанахуато уже взяло образцы угощения, которое предлагали гостям праздника, для дальнейших исследований и определения степени ответственности виновных.

Ранее сообщалось, что в Турции из-за пищевого отравления госпитализировали более 730 военнослужащих. 

Источник: korrespondent.net
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