На выпускном в Мексике отравились 40 человек

Не менее 40 человек получили серьезные отравления на выпускном в мексиканской школе в штате Гуанахуато. Как сообщает портал Excelsior, школьники и приглашенные взрослые употребили в пищу испорченные продукты. Скорее всего, проблема была в испорченной говядине и курятине.

Всего на празднике присутствовало порядка 800 человек. Очевидцы сообщают, что еду на выпускной школа заказала у местной жительницы, которая специализируется на обслуживании больших праздников.

Министерство здравоохранения Гуанахуато уже взяло образцы угощения, которое предлагали гостям праздника, для дальнейших исследований и определения степени ответственности виновных.

Ранее сообщалось, что в Турции из-за пищевого отравления госпитализировали более 730 военнослужащих.

Источник: korrespondent.net