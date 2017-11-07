За месяц по безвизу уехали более 95 тысяч человек

Безвизовым режимом между Украиной и ЕС за первый месяц более 95 тысяч украинцев пересекли границу. Об этом в Facebook сообщил спикер Госпограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС", - написал Слободян.

По его словам, во въезде отказали всего 50 гражданам Украины.

"Большинство отказов - за неподтверждение цели поездки. Поэтому готовьтесь тщательно и не бойтесь открывать для себя мир", - написал Слободян.

Напомним, ранее проведенный опрос показал, что для половины украинцев безвиз не важен.

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Источник: korrespondent.net