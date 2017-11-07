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11. 07. 2017

Сенат хочет запретить Траму сотрудничать с Россией

Выделение Пентагоном средств на финансирование совместных с Россией проектов по кибербезопасности предлагают запретить. С такой инициативой выступил конгрессмен от демократов Дон Бейер, а заявление он выложил на своем сайте.

"Предложение Дональда Трампа сформировать группу по кибербезопасности с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность", - заявил Бейер.

Напомним, ранее президент России заявил, что в ходе встречи с Трампом они договорились о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

Сам же Дональд Трамп считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности. 

Источник: korrespondent.net
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