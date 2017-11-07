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11. 07. 2017

В Китае таксист врезался в колонну бегунов, есть жертвы

На востоке Китая в провинции Шаньдун таксист протаранил колонну бегунов. Как сообщает портал People's Daily, China, в результате один человек погиб и двое пострадали.

1 dead, 2 injured after taxicab plows into group of joggers running on a main road in #Shandong province on July 8; driver in custody pic.twitter.com/B1tXdIH9nF

— People's Daily,China (@PDChina) 11 июля2017 г.

Виновника аварии задержали, подробности о его личности пока не разглашаются. Также пока правоохранители не сообщили, был ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Одессе водитель "Яндекс.Такси" убил девушку.

Источник: korrespondent.net
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