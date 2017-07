В Китае таксист врезался в колонну бегунов, есть жертвы

На востоке Китая в провинции Шаньдун таксист протаранил колонну бегунов. Как сообщает портал People's Daily, China, в результате один человек погиб и двое пострадали.

1 dead, 2 injured after taxicab plows into group of joggers running on a main road in #Shandong province on July 8; driver in custody pic.twitter.com/B1tXdIH9nF