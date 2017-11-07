У военнослужащего изъяли семь гранат в Мариуполе

Полицейские задержали на железнодорожном вокзале Мариуполя военнослужащего, у которого при себе были гранаты Ф-1 и РГД. Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером на железнодорожном вокзале Мариуполя полицией Донетчины задержан военнослужащий, который ехал в Кировоградскую область на лечение, с собой захватил, так на всякий случай, шесть гранат Ф-1, гранату РГД, и другую "пиротехнику", – написал Аброськин на своей странице Facebook.

На этом примере он пояснил необходимость функционирования блокпостов в Донецкой и Луганской областях, а также проведения проверок правоохранителями документов и перевозимой ручной клади на железнодорожных и автовокзалах в этих регионах.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее силовики задержали двух военнослужащих-контрактников одной из частей Вооруженных сил Украины в Херсонской области, которые наладили продажу боеприпасов из зоны АТО.

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Источник: korrespondent.net